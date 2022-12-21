180 مليون جنيه.. فاتورة المصريين لأقساط المجوهرات والنظارات خلال شهر

أنفق المصريون، على تقسيط المجوهرات والنظارات والساعات والشنط والملابس والأحذية، 180 مليون جنيه تقريباً خلال شهر واحد، بحسب ما كشفه أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر سبتمبر 2022.

2.59 مليار جنيه أقساط سبتمبر

التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على أنشطة شركات التمويل والإدارة المركزية للبحوث والسياسات، بهيئة الرقابة المالية، أشار إلى أن إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي المُسجل عن شهر سبتمبر 2022 «الأقساط» بلغ 2.597 مليار جنيه، لإجمالي عدد مستفيدين 228.6 ألف.

4.7 % لـ«المجوهرات والنظارات والساعات»

وأوضح التقرير، أن نسبة 4.70% من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي، عبارة عن أقساط مجوهرات ونظارات وساعات وملابس وشنط وأحذية، تم سدادها في شهر سبتمبر 2022، مشيراً إلى أن الحصة الأكبر في التمويل الاستهلاكي ذهبت إلى تقسيط شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنسبة 35.57%، ثم شراء السيارات والمركبات بنسبة 27.26%.

89.7 % نسبة النمو في المستفيدين

وفقاً للتقرير، شهدت أعداد المستفيدين من نظام التقسيط، نمواً بلغ 89.7% في سبتمبر 2022 مقارنة بسبتمبر 2021، حيث سجل الأخير 120.5 ألف مستفيد، كما شهد إجمالي قيمة التمويل نمواً بنسبة 62.7% في سبتمبر 2022 حينما سجل 2.597 مليار جنيه، من 1.596 مليار في سبتمبر 2021.

يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدرت اليوم، أحدث التقارير الصادرة عن شهر سبتمبر 2022، موضحةً أن إجمالي قيم التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغت قيمتها 104.4 مليار جنيه.