طلاب «التربية النوعية» بكفر الشيخ يحولون الشوارع للوحات فنية «صور»

أشكال ورسومات مختلفة بألوان مبهجة حولت شوارع مدينة كفر الشيخ إلى لوحات فنية رائعة، بأنامل طلاب كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ «قسم التربية الفنية»، في إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة والجامعة، لتجميل جدران المدارس والمصالح الحكومية.

وتزينت جدران المدارس والمصالح الحكومية في مدينة كفر الشيخ، برسومات متعددة معبرة عن البيئة المصرية، والمهن التي يعمل بها أبناء المحافظة، أهمها الزراعة والصيد.

«هند»: تجميل بلدنا شئ يشرفنا

«سعيدة جداً إني بشارك في تجميل بلدي وبنقوم أنا وزمايلي بتزيين جدران المدارس والمصالح الحكومية في كفر الشيخ، ودي حاجة تشرف أي حد إننا نخلي مدينتا شكلها حلو وبأيد ولادها»، بهذه الكلمات بدأت هند علي، إحدى طالبات «قسم التربية الفنية» بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، حديثها لـ«الوطن».

وأضافت «علي»: «تزيين وتجميل شوارع كفر الشيخ يعتبر شئ سنوي بينفذه طلاب وطالبات البكالوريوس بقسم التربية الفنية، بكلية التربية النوعية، وبيكون ضمن مشروع التخرج، وقسمنا نفسنا لمجموعات مجموعة جملت جدران مدرسة أحمد عرابي إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، ومجموعة جدران معهد الأورام، ومجموعة عند مستشفيات الصدر والحميات، وطول ما احنا بنشتغل ناس بتيجي تسلم علينا، ويتصوروا معانا، وبيشجعونا، وبيكون في روح حلوة كده».

«أحمد»: الرسمة الواحدة تستغرق يومين عمل

أحمد جمال، أحد طلاب «قسم التربية الفنية» بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، شرح خطوات بدء أعمال الرسم علي جدران المصالح الحكومية بالمحافظة: «بنختار الأول المكان إللي هنشتغل فيه، وبنبدء ننضف الجدار كويس، وبعد كده بنعطي وش نظافة للجدار، ونبدء نخطط، ونرسم الرسمة المطلوبة، والرسمة ممكن تاخد مننا يومين شغل».

محافظ كفر الشيخ يُشيد بالأعمال الفنية

ومن جانبه، أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالأعمال التي يقوم بها طلاب كلية التربية النوعية من أعمال تجميل أسوار المدارس والمصالح الحكومية، والرسم على الأشجار، موجهاً الشكر لطلاب وطالبات التربية النوعية على ما بذلوه من جهد لربط كليات الجامعة بمؤسسات المجتمع المحلي، مؤكداً أن كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ نموذج لربط الجامعة بمؤسسات المجتمع المحلي.