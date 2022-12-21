مصرع 3 أشخاص خلال التنقيب عن الآثار في الإسكندرية 

لقي 3 شباب مصرعهم، صعقًا بالكهرباء، في أثناء التنقيب عن الآثار بمنطقة القباري، غربي محافظة الإسكندرية، فيما تباشر جهات التحقيق المعنية تحقيقاتها في الواقعة لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة مينا البصل، إخطارًا، يفيد بورود بلاغ، بوفاة 3 أشخاص.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة مينا البصل، بقيادة المقدم فادي أبو الدهب، رئيس مباحث القسم، والرائد صابر الدود معاون المباحث إلى موقع الحادث، خلف بنزينة الطرهوني بمنطقة القباري غربي المحافظة.

صعق كهربائي أودى بحياتهم

بالانتقال والفحص، تبين صحة البلاغ، وتبين وجود أعمال حفر ومعدات وحبل طويل بداخل مكان الحفر، إذ أشارت المعاينة الأولية، إلى وجود أعمال حفر وفي أثناء ذلك، حدث ماس كهربائي أودى بحياة الشباب الثلاثة وتوفوا في الحال، نتيجة استخدامهم أدوات كهربائية نتج عنها عمليات الصعق.

نقل الجثامين إلى مشرحة كوم الدكة

جرى نقل جثامين الشباب المتوفيين إلى مشرحة كوم الدكة وضبط باقي المتهمين في الواقعة، وتجري جهات التحقيق المعنية، التحقيق في الواقعة لمعرفة ملابسات الحادث.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.