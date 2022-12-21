توقعات أوسكار 2023: «القفطان الأزرق» العربي.. الفيلم الأقرب للمنافسة

ظهرت توقعات نقاد السينما حول القائمة المختصرة للأفلام المتنافسة على جائزة أوسكار في فئة أفضل فيلم دولي، والتي من المقرر الإعلان عنها في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، في بث مباشر عبر القناة الرسمية لـ «أوسكار» على «يوتيوب» والتي تتضمن 15 فيلما من إجمالي 92 فيلما رشحتهم دولهم للمنافسة على الجائزة في نسختها الـ 95.

وجاء الفيلم الإسباني «Alcarràs» للمخرجة كارلا سيمون، الحاصل على جائزة الدب الذهبي في الدورة 72 من مهرجان برلين السينمائي، على قائمة توقعت الناقدة نانسي تارتاجليون في موقع «ديدلاين» للأفلام المرشحة لجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي، بالإضافة إلى فيلم «القفطان الأزرق» للمخرجة المغربية مريم توزاني، وعرض الفيلم للمرة الأولى في قسم «نظرة ما» بالدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، وحصل على جائزة تحاد النقاد الدولي «فيبرسي»، كما حصل على جائزة لجنة التحكيم من مهرجان مراكش.

«Saint Omer» و«Holy Spider» في قائمة أوسكار أفضل فيلم دولي

كما توقع المحرر إريك أندرسون من موقع «Awards Watch» تواجد الفيلم المغربي «القفطان الأزرق» في قائمة ترشيحات أفضل فيلم دولي والتي تضم 15 فيلما، بجانب عدد من الأفلام بينها الدنماركي «Holy Spider» للمخرج الإيراني علي عباسي، والبلجيكي «Close» للمخرج لوكاس دونت، والبولندي «EO» إخراج جيرزي سكوليموفسكي، بالإضافة إلى الفيلم الفرنسي «Saint Omer» للمخرجة أليس ديوب، والذي حصل على جائزتي لجنة التحكيم الكبرى و«أسد المستقبل»، لأفضل عمل أول من مهرجان فينيسيا السينمائي.

ووضع الناقد كلايتون ديفيس من موقع «فارايتي»، الفيلم المغربي ضمن الأفلام المرشحة للجائزة من بين 15 فيلما، ولكنه سبق في الترشيحات مجموعة كبيرة من الأفلام منها «Close» من بلجيكا، والفيلم الألماني «All Quiet on the Western Front»، ومن فرنسا «Saint Omer»، بالإضافة إلى الدنماركي «Holy Spider» كما حجز مساحة للفيلم الأرجنتيني «Argentina, 1985» والباكستاني «Joyland».