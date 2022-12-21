اليوم.. الإعلان عن القوائم المختصرة للأفلام المرشحة لجوائز أوسكار 2023

ساعات قليلة تفصل جمهور السينما حول العالم عن الإعلان عن قوائم الترشيحات الطويلة لـ 3 فئات جوائز أوسكار في نسختها الـ 95، والمذاعة عبر القناة الرسمية لـ «أوسكار»، على «يوتيوب»، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، ومن المقرر أن تضم قائمة الترشيحات الطويلة 15 فيلما في فئات الرسوم المتحركة الطويلة والأفلام الوثائقية الطويلة والأفلام الدولية «غير الناطقة بالإنجليزية»، على أن يتم الإعلان عن قوائم الترشيحات النهائية في 24 يناير المقبل.

الإعلان عن القائمة المختصرة

وأوضحت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المنظمة لجوائز أوسكار، أن الإعلان عن القائمة المختصرة في ترشيحات الأفلام الوثائقية الطويلة والتي تضم 15 فيلما فقط من إجمالي 144 فيلما تم تقديمها، أما قائمة الأفلام الدولية سيتم تحديد القائمة المختصرة من إجمالي 92 فيلما رشحتهم دولهم للجائزة، بينما سيتم اختيار الأفلام المرشحة لجائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة من 27 فيلما، وذلك وفقا للموقع الرسمي للأكاديمية.

8 أفلام عربية تتنافس على ترشيحات أوسكار أفضل فيلم عالمي 2023

وهناك عدد من الدول العربية التي رشحت أفلامها للمنافسة على جائزة أوسكار، في فئة أفضل فيلم عالمي من بينها الجزائر بفيلم «إخواننا» للمخرج رشيد بوشارب، ورشحت العراق فيلم «التجربة» للمخرج شوكت أمين كوركي، وتضم القائمة فيلم «فرحة،» للمخرجة الأردنية دارين سلام، ومن لبنان فيلم «دفتر مايا» إخراج جوانا حاجي توما وخليل جريج، ومن المغرب «القفطان الأزرق» إخراج مريم توزاني، ومن فلسطين فيلم «حمى البحر المتوسط» للمخرجة مها الحاج، ومن السعودية ترشح فيلم «أغنية الغراب» للمخرج محمد السلمان، بالإضافة إلى فيلم «تحت شجر التين» للمخرجة أريج السحيري من تونس.

وبعد الإعلان عن قوائم الترشيحات الطويلة اليوم، من المقرر أن يتم الإعلان عن الترشيحات النهائية في 24 يناير المقبل، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع الجوائز المقام في 12 مارس 2023 على مسرح «دولبي» في لوس أنجلوس.