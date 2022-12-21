أحمد السقا وريم مصطفى يعرضان «سيدتي الجميلة» في مصر ليلة رأس السنة

تستعد الفنانة ريم مصطفى، لعرض مسرحية «سيدتى الجميلة» مع الفنان أحمد السقا، في مصر، يومى 30 و31 ديسمبر الجاري، على مسرح كايرو شو موفنبيك 6 أكتوبر، بعد تحقيق العرض نجاحاً كبيراً في السعودية، حيث أطلق صناع المسرحية البانرات الدعائية في الشوارع وعلى الكبارى، كما تم فتح باب حجز التذاكر استعداداً للعرض.

ريم مصطفى والسقا يعيدان «سيدتي الجميلة» للمسرح

ويعيد أحمد السقا وريم مصطفى، تقديم مسرحية «سيدتى الجميلة» على خشبة المسرح مجدداـ بعد بعد 53 سنة من تقديمها عام 1969،من الفتانين الراحلين فؤاد المهندس وشويكار، وأصبح العمل من أيقونات المسرح المصرى، حتى وقتنا هذا

«سيدتى الجميلة» مقتبسة من مسرحية «بيجماليون» لجورج برنارد شو، وتم تقديمها في أكثر من عمل سواء على خشبة المسرح أو السينما، وتقدم برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وإخراج حسن عبد السلام، وتدور أحداثها حول «كمال» الذي يبحث عن امرأة جميلة ليريها للملك، فتسرقه نشالة تدعى «صدفة» فيعجب بشخصيتها المتوحشة ويأخذها ليعلمها آداب الإتيكيت، ويعلمها كيفية التصرف مع الملك.

«سيدتى الجميلة» ثاني تجارب ريم مصطفى المسرحية

تسجل «سيدتى الجميلة» التجربة الثانية لـ ريم مصطفى على خشبة المسرح، بعدما قدمت العام الماضى، مسرحية «في نص الليل»، بمشاركة حسن الرداد، غادة عادل، محمد عبد الرحمن توتا، سليمان عيد، مصطفى هريدى، مصطفى بسيط، نيللى محمود، وإخراج عمرو عرفة، والعمل مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر.

وتواصل ريم، تصوير مسلسلها الجديد «سر السلطان» المستوحى من قصة الأديب الراحل يوسف إدريس «سره باتع»، من خلال دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور ما بين زمنين، ومعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان 2023، ويشارك في بطولة العمل أكثر من 60 ممثل وممثلة من مختلف الأجيال.