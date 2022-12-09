حلمي بكر لقناة الحياة: محمد عبدالوهاب رشحني لمسرحية «سيدتي الجميلة»

قال الموسيقار حلمي بكر، إن الفنان الراحل محمد عبد الوهاب، هو الخط العريض في حياته: «كنت أتسلل إلى بروفات عبد الوهاب للاستماع إليه».

وأضاف «بكر» خلال لقاء مع الإعلامية إيمان أبو طالب، في برنامجها «بالخط العريض»، على قناة الحياة، أن «محمد عبدالوهاب طردني من إحدى بروفاته عندما كنت طالبا».

وأوضح الموسيقار حلمي بكر: «محمد عبدالوهاب قدمني للسفراء ورشحني لمسرحية سيدتي الجميلة».

وحكى «بكر» موقف جمعه بـ «عبد الوهاب»: «طلبني في التليفون وبدأ المكالمة بأغنية فاكرك»، مضيفا: «اللي بيقول إن حلمي بكر معملش حاجة، هو اللي معملش حاجة».

وتابع «بكر»: «اللي بيسمي انتقادي هجوم، فاشل، وأنا وصي على الأغنية غصب عن أي حد، لأنني رئيس لجان الاستماع».

يذكر أن برنامج «بالخط العريض» يذاع على قناة الحياة، في الثامنة مساء كل يوم جمعة، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.