أسعار مسرحية سيدتي الجميلة لـ أحمد السقا قبل عرضها في مصر

بعد نجاح عرض مسرحية سيدتي الجميلة بطولة أحمد السقا ضمن موسم الرياض، استقرت الشركة المنتجة على طرحها يومي 30 و31 ديسمبر الحالي في القاهرة، تزامنا مع احتفالات رأس السنة.

أسعار تذاكر مسرحية سيدتي الجميلة

وتراوحت سعر تذاكر مسرحية سيدتي الجميلة من 350 جنيها لفئة السيلفر، و750 لفئة الجولد، فيما بلغ سر تذكرة فئة البلاتنيوم 1000 جنيه، و1200 جنية لفئة دايموند، وأخيرا فئة vip والتى تبلغ قيمتها 1500 جنيه.

وجاء العرض الأول لمسرحية سيدتي الجميلة في السعودية ضمن موسم الرياض، حيث تراوحت أسعار تذاكر عرض المسرحية من 150 ريالًا، ما يعادل 982 جنيهًا مصريًا، حتى 500 ريال ما يعادل 3273.39 جنيه بالعُملة المصرية، فيما تم منع دخول الأطفال الأقل من 9 سنوات.

أبطال مسرحية سيدتي الجميلة

مسرحية سيدتي الجميلة، بطولة الفنان أحمد السقا، وريم مصطفى، وعلاء مرسي، ومن المقرر عرضها على مسرح بكر الشدي داخل بوليفارد الرياض سيتي، لمدة 5 أيام تبدأ يوم 6 وحتى 10 ديسمبر المقبل.

ويعاد تقديم المسرحية التي قدّمها الراحلين فؤاد المهندس وشويكار عام 1969، برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وتقدم بما يتناسب مع 2022، وهو المشروع الذي تتبناه شركة أيمن بهجت قمر لإحياء الكلاسيكيات، كي تتعرف عليها الأجيال الجديدة، بهدف إثراء الساحة المسرحية بالنصوص القوية لكبار الكتاب.