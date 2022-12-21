«البيت المحمدي» يحيي ذكرى مولد السيدة سُكينة بنت الحسين الليلة

ينظم البيت المحمدي، الليلة، مجلسا علميا احتفالا بذكرى مولد السيدة سكينة بنت الإمام الحسين رضي الله عنهما، بحضور فضيلة الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وخادم البيت المحمدي، وفضيلة الدكتور فتحي حجازي، أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة، والشيخ المحدث محمد عبدالباعث الكتاني، والدكتور علاء جانب، وكيل كلية اللغة العربية بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار إحياء ذكرى الصالحين وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بمناسبة ذكرى ميلاد السيدة سُكَيْنة بنت الإمام الحسين رضي الله عنهما، واسمها الأصلي «آمنهة»، وأمها «الرباب بنت امرئ القيس الكندي ملك بني كلب»، وولدت عام (47هـ)، وهي أول مَنْ دخل إلى مصر من أبناء الإمام عليّ رضي الله عنه، بعد خطبتها للأصبَْغ بن عبدالعزيز بن مروان أمير مصر كما ذكره (ابن خلكان)، وكانت قد عادت من الحجاز الذي ذهبت إليه بعدما أدخلت مصر مع عمتها السيدة زينب، وكان من سياسة الأمويين بعد مقتل الحسين، محاولة التخفيف من وقع الحادث عند النَّاس، بالتقرب إلي أهل البيت بالزواج منهم، وإسناد بعض الإمارات والمناصب إلى مَنْ يأمنونه منهم.