البيت المحمدي: دعوات الفتن والفوضى تؤدي لضياعِ الدين واستباحة الوطن

أكد البيت المحمدي، في بيان صادر عنه، أهمية الحفاظ على الأوطان ودعم استقرارها والحرص على أمنها.

وذكر البيت المحمدي، عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي: لَيْسَ من وَرَاءِ دَعَواتِ الفِتَنِ والفَوْضَى سِوَى ضَياعِ الدينِ، واسٍتِباحةِ الوَطَنْ، مستدلًا بالآية الكريمة: «وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً».

مصر خصها الله بالآمان

وأشار البيت المحمدي إلى أن الفتن وبالها عظيم وخطرها شديد على الجميع وقد حذر الله منها لأنها أشد من القتل وفيها هلاك للنفس وللمجتمع، مشيرا إلى أن مصر خصها الله بالأمن والأمان فعلينا أن نحافظ على هذه النعم.

البيت المحمدي

يذكر أن البيت المحمدي برئاسة الدكتور محمد مهنا، يعمل على نشر الدراسات الصوفية الشرعية التي تسهم في النهوض بالمجتمع، وتعمل على تهذيب الأفراد سلوكيًا ويتبعه أكاديمية أهل الصفة لدراسات التصوف وعلوم التراث، وعدد من الأروقة العلمية ومجالس العلم التي يشرف عليها أساتذة وعلماء من الأزهر الشريف.