اليوم.. البيت المحمدي يحتفل بذكرى الإمام الحسين

ينظم البيت المحمدي مساء اليوم الأربعاء، احتفالية علمية بذكرى الإمام الحسين بحضور أساتذة وعلماء من الأزهر وشيوخ التصوف بهدف التذكير بالصالحين والاقتداء بآثارهم في نشر الفضائل، والأخلاق الكريمة بين الناس

وتقام الاحتفالية برعاية فضيلة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وخادم البيت المحمدي، ويتحدث فيها الدكتور فتحي حجازي أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور علاء جانب وكيل كلية اللغة العربية بالقاهرة، والشيخ عبدالعزيز الشهاوي شيخ السادة الشافعية بمصر، والشيخ المحدث محمد إبراهيم عبدالباعث الكتاني، والشيخ الدكتور يسري جبر، والسيد السر المهتدي.

فقرات من الإنشاد الديني والمديح

ويتخلل الاحتفالية فقرات من الإنشاد الديني والمديح، وذلك عقب صلاة العشاء بمقر البيت المحمدي بالمقطم يذكر أن البيت المحمدي يقوم على نشر الدراسات الصوفية الشرعية التي تسهم في النهوض بالمجتمع وتعمل على تهذيب الأفراد سلوكيًا ويتبعه أكاديمية أهل الصفة لدراسات التصوف وعلوم التراث وعدد من الأروقة العلمية ومجالس العلم التي يشرف عليها أساتذة وعلماء من الأزهر الشريف.

الآلاف من المريدين يحيون الليلة الختامية لمولد الحسين

وأحيا الآلاف من المريدين الليلة الختامية لـ مولد سيدنا الحسين من مريدي الطرق الصوفية، على ساحة الطريقة الهاشمية الخلوتية الأحمدية، بحي الحسين بحضورها شيخها الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، احتفالا بذكرى مولد الحسين .

وشهدت الساحة الهاشمية حضور العشرات من قيادات الأزهر الشريف وزارة الأوقاف والمنشدين والمبتهلين وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة والإعلاميين.

وشهدت منطقة المشهد الحسيني بالقاهرة، إقبالا كثيفا من أبناء ومريدي الطرق الصوفية، بمناسبة الاحتفال بالليلة الختامية لمولد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه.

واستقبل مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، مريدي وأبناء الطرق الصوفية الراغبين في زيارة الضريح، على مدار أيام الاحتفال بقدوم الرأس الشريف لسبط رسول الله إلى مصر.