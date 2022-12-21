إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق إدكو دمنهور، وجرى نقلهم إلى مستشفى إدكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضرًا بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

انقلاب تروسيكل في البحيرة

ورد إخطارًا إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق إدكو دمنهور، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بينهم شقيقين بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أسماء مصابي حادث انقلاب التروسيكل

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كل من «عارف سمير عبدالقادر، 27 سنة، مقيم بإدكو، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، إسلام فارس عبدالحميد، 25 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكسر في الساق اليمنى، أحمد عبده عبدالحميد، 18 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكسر في الحوض».

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضرًا بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.