إصابة 6 أشخاص في انقلاب «تروسيكل» بمركز رشيد في البحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب دراجة نارية «تروسيكل»، في قرية «الحماد»، التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بإصابة 6 أشخاص في انقلاب تروسيكل

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة رشيد يفيد باستقبال المستشفى 6 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ويجري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية بشأن الحادث.

أسماء المصابين في انقلاب تروسيكل برشيد

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كل من «سعد إسماعيل أبو نار»، 17 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«عبدالمنعم عبدالعزيز عبيد»، 32 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات، و«سرحان علي شحاتة»، 52 سنة، و«رمضان أحمد عبدالحكيم»، 34 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى وكسر في الذراع اليسرى، و«لطفي محمد علي»، 48 سنة، مصاباً بكسر في الحوض ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«عبدالله حسن شداد»، 52 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الذراع اليسرى، وتبين أن جميعهم يقيمون في قرية «الحماد»، بدائرة مركز رشيد.

نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام

جرى نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.