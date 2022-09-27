بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب تروسيكل على «صحراوي البحيرة»

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب «تروسيكل» بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار بانقلاب «تروسيكل»

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح ونقلوا إلى مستشفى وادي النطرون العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «محمد. ع. أ» 18 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، «عبدالرحمن.ش. أ» 21 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكسر في الساق اليمنى، «أسامة. أ. ع» 18 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة من الجسم وكسر في الذراع اليسرى.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.