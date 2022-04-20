بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب تروسيكل على «صحراوي البحيرة»

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي أمام منطقة الريف الأوروبي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل أمام منطقة الريف الأوروبي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق ذات المركز، وجرى عمل الفحوصات الطبية للمصابين، وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحديد هوية المصابين

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كل من مصطفى أحمد علي، 26 سنة، مقيم الفيوم ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وكسر في الساق اليمنى، وعلي مصطفى أحمد، 4 سنوات، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم وكسر في الساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، ومحمد رمضان علي، 16 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الحوض واشتباه نزيف في المخ.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة والإسعافات الأولية، كما تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.