القوات الأوكرانية تقصف بلدة في «لوجانسك» بـ 5 «صواريخ هيمارس»

قصفت القوات الأوكرانية، بلدة في جمهورية «لوجانسك» الشعبية، بـ 5 «صواريخ هيمارس»، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء.

وفي وقت سابق، ضمت «موسكو»، جمهورية «لوجانسك» الشعبية الواقعة في شرق أوكرانيا، إلى أراضي الاتحاد الروسي، إثر استفتاء في نهاية سبتمبر الماضي.

كليتشكو يعلن عمل جميع الخدمات على الأرض

وأشار عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، إلى سماع دوي انفجارات في منطقة «شيفتشينكيفسكي» بالعاصمة الأوكرانية، مضيفا عبر «تليجرام»، إلى استمرار الخدمات دون توقف، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأشارت وسائل إعلام أوكرانية، إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق بالعاصمة «كييف» جرّاء الانفجارات التي شهدتها المدينة.

من جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف سيرهي بوبكو، إن عاصمة بلاده صمدت أمام عدة موجات من الهجمات التي شنتها طائرات دون طيار.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية الإنذار الجوي في «كييف»، واستمر أكثر من 3 ساعات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

تحليق أكثر من 20 طائرة بدون طيار للعدو في المجال الجوي لكييف

وأشار بوبكو، عبر «تليجرام»، إلى تسجيل تحليق أكثر من 20 طائرة دون طيار للعدو في المجال الجوي لكييف، مضيفا أن قوات الدفاع الجوي دمرت 15 منها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

بدورها، أشارت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان، إلى أن رئيس الوزراء ريشي سوناك، سيعلن في عام 2023 عن حزمة مساعدات جديدة لـ«كييف» تتضمن مئات الآلاف من قذائف المدفعية، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية، ويأتي تقديم تلك المساعدات بموجب عقد قيمته 250 مليون جنيه إسترليني «304 مليون دولار».