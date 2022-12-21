مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو: واشنطن تدرس إرسال أنظمة دفاع صاروخية لأوكرانيا

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، إن واشنطن تدرس إرسال أنظمة دفاع صاروخية من طراز باتريوت لأوكرانيا، وهذه خطوة ستصعد من النزاع، وتصعب حدوث مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، موضحا: «ستكون هذه البطاريات أهدافا مشروعة للجيش الروسي، وقد صدرت أوامر له باستهدافها بمجرد دخولها الأراضي الأوكرانية، وحسب المستجدات الحالية تتزايد مؤشرات تقديم واشنطن لأنظمة باتريوت لأوكرانيا؛ إذ ما زالت أمريكا تحقق مكاسب جيوسياسية واقتصادية من النزاع، وما زال لدى روسيا القدرة على مواصلة الحرب لتحقيق أهدافها».

الزيارة لا تشكل جديدا بالنسبة للمفاوضات

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، أن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين، علق على زيارة الرئيس الأوكراني زيلنسكي إلى أمريكا، قائلا: إن الزيارة لا تشكل جديدا بالنسبة للمفاضات، وترغب روسيا في أن تضغط أمريكا على زيلنسكي لقبول التفاوض، لكن الوضع حاليا يتجه لتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة، بينما تستعد موسكو لتوسيع عملياتها العسكرية لتحقيق جميع الأهداف، وهذا متوقع في اجتماع بوتين مع قادته العسكريين اليوم.

الحديث الأوروبي عن هدنة في أعياد الميلاد فقال حسين إنه مجرد حديث

أما عن الحديث الأوروبي عن هدنة في أعياد الميلاد، فأكد «مشيك» أنه مجرد حديث؛ إذ نفى الكريملين عرض أي دولة أوروبية للهدنة، وأيضا القيادة الروسية تعلم أن القوات الأوكرانية لن تلتزم بفترة الهدنة، تماما مثل ما تم على الاتفاق على ممرات آمنة لإخراج المدنيين، كان الجيش الأوكراني يخرق هذه الهدنة، والجميع هنا يتحدث عن التصعيد، مع زيارة دميتري ميدفيديف للصين، وزيلنسكي لأمريكا ومناورات الصين وروسيا.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، أن الصين ما زالت حتى الآن تأمل في الوصول إلى حل دبلوماسي للأزمة، وما زالت روسيا متمسكة بتحقيق أهدافها وهي تحويل أوكرانيا إلى دولة آمنة عسكريا على الحدود الروسية، والتوقف عن تزويدها بأسلحة حلف الناتو.