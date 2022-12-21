قناة القاهرة الإخبارية: أوروبا تبحث عن حل دبلوماسي لأزمة أوكرانيا

أكد الدكتور عمارة قناه أستاذ العلوم السياسية بلندن، أن الاتجاه العام في أوروبا الآن يبحث عن حل دبلوماسي وتفاوضي لأزمة أوكرانيا، ولم يعد كما كان في السابق دعم غير محدود لأوكرانيا والدعوة لإفشال الهجوم الروسي ودحر القوات الروسية وتشجيع الأوكرانيين على المقاومة وإرسال أسلحة ومدربين وقبول قوات للتدريب معتبرًا أنها كانت خطة الأشهر الأولى من الأزمة.

دخول فصل الشتاء وتغير الخطاب

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب مع الإعلامي محمد عبدالرحمن في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه حينما حل الشتاء وشاهد الأوروبيون أن القدرة على دحر القوات الروسية غير ممكنة وصعبة جدًا تغيرت لغة الخطاب بسبب مشكلة الغاز والحياة الاجتماعية والأسر والعوائل التي أصبحت تعاني من نقص المواد الغذائية ونقص الوقود والغاز وأصبحت الصناعات تعاني وارتفعت الأسعار بصورة كبيرة.

بريطانيا تعاني من إضرابات ومشاكل اقتصادية

وأشار إلى أوروبا باتت تتحدث عن ضرورة التفاوض والحل السلمي لأزمة أوكرانيا لافتًا إلى رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، طلب كشف حساب للمساعدات المقدمة لأوكرانيا ليقول لهم إنه لن يستطيع تقديم أكثر من ذلك بسبب المشاكل الاقتصادية حيث تعاني بريطانيا من تهديدات بالإضراب من عدة فئات مثل سائقي القطارات وسائقي الحافلات والتمريض والمعلمين مما يؤثر على الاقتصاد البريطاني ويعرضه للشلل.