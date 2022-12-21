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710 ملايين جنيه.. أقساط المصريين لـ«السيارات» في سبتمبر

كتب:

محمد الدعدع
08:56 م | الأربعاء 21 ديسمبر 2022
أرشيفية

أرشيفية

أنفق المصريون، على تقسيط شراء السيارات والمركبات، 710 ملايين جنيه تقريبا في شهر واحد، بحسب ما كشفه أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر سبتمبر 2022.

2.59 مليار جنيه

كشف التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للإشراف والرقابة، عن أنشطة شركات التمويل والإدارة المركزية للبحوث والسياسات، بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي عن شهر سبتمبر 2022، «الأقساط» بلغ نحو 2.597 مليار جنيه، لإجمالي 228.6 ألف مستفيد.

27.26% حصة السيارات من الأقساط

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن نسبة 27.26% من إجمالي قيمة نشاط التمويل الاستهلاكي، عبارة عن أقساط لشراء سيارات ومركبات، في شهر سبتمبر 2022، كاشفاً عن أن الحصة الأكبر في نشاط التمويل الاستهلاكي وجهت إلى قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنسبة إنفاق 35.57%، ثم قطاع السيارات والمركبات بنسبة 27.26% الذي حل في المرتبة الثانية.

89.7 % نسبة النمو في المستفيدين

بحسب تقريرهيئة الرقابة المالية، شهدت أعداد المستفيدين من نظام التقسيط عبر التمويل الاستهلاكي، نمواً بلغ 89.7% في سبتمبر 2022 مقارنة بسبتمبر 2021، حيث سجل الأخير 120.5 ألف مستفيد، كما شهد إجمالي قيمة التمويل في سبتمبر 2022 نمواً هو الآخر بنسبة 62.7% حينما سجل 2.597 مليار جنيه، مقارنة بـ1.596 مليار في سبتمبر 2021.

يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، كانت قد أصدرت أحدث التقارير الصادرة عن شهر سبتمبر 2022، اليوم الأربعاء، كاشفةً أن إجمالي قيم التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغت قيمتها الإجمالية 104.4 مليار جنيه.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.