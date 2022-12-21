إصابة شخص في حادث اصطدام سيارة نقل بسور طريق بالشرقية 

أصيب شخص في حادث اصطدام سيارة نقل ثقيل بسور طريق العاشر من رمضان - بلبيس.

إخطار باصطدام سيارة بسور طريق

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة نقل ثقيل بطريق بلبيس - العاشر من رمضان، أمام محطة المياه، ما أسفر عن إصابة شخص بكدمات وجروح وسحجات.

إصابة شخص بكدمات وسحجات

على الفور، انتقلت قوة من الشرطة في مركز بلبيس، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين اختلال عجلة القيادة في يد السائق ما أدى لاصطدامه بالسور.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتبين أن إصابته بسيطة عبارة عن كسور وسحجات وكدمات، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النياية التي تولت التحقيق.