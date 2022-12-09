اصطدام «لودر» بـ 4 سيارات ملاكي في الشيخ زايد

اصطدم لودر «جرار»، بـ4 سيارات ملاكي في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، مما أسفر عن وجود تلفيات مال عام في الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود تصادم بين لودر جرار وعدد 4 سيارات ووجود تلفيات مال عام.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث وبالانتقال والفحص تم التقابل مع سائق اللودر 23 سنة مقيم الدقهلية والذي أفاد باختلال عجلة القيادة في يده وقام بالاصطدام بالسيارت وأحدث تلفيات المال العام في عمود إنارة، عدد 2 شجرة، عدد لافتة إعلانات، تلفيات 4 سيارات من ماركات مختلفة.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.