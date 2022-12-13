إصابة شخصين في اصطدام دراجة نارية برصيف ببني سويف

أصيب شخصان، اليوم الثلاثاء، بإصابات متنوعة، في تصادم دراجة نارية بالرصيف بطريق سمسطا مازورة، أمام قرية الشيخ عابد، جنوبي غربي محافظة بني سويف، وجرى نقلهما بسيارة إسعاف إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بإصابة شخصين

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بطريق سمسطا مازورة أمام قرية الشيخ عابد، جنوب غرب المحافظة أسفر عن إصابة شخصين بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابان إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابان إلي قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي وجاري تقديم العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم للوقوف على مدى إصابتهم.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلا من: «جمعه.ر.م» 47 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات، و«أبو سمرة.م» 34 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات، وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.