مصرع شابين بحادث اصطدام تروسيكل بشجرة في قنا

لقي شخصان مصرعهما، صباح اليوم الأحد، في حادث تصادم تروسيكل في شجرة، بمركز قفط جنوب محافظة قنا، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قفط التعليمي، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم تروسيكل بشجرة على طريق قفط.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، فإن الضحيتين هما خالد عبد النعيم، 22 عامًا، اشتباه نزيف بالمخ وتوفي باستقبال مستشفى قفط التعليمي، وبسام محمود دكتور، 18 عامًا، اشتباه كسر بقاع الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ وتوفي في الحال، وتم وضع الجثتين في مشرحة مستشفى قفط التعليمي.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم انتداب مفتش الصحة لكتابة تقرير حول أسباب وفاتهما.

مصرع شخص وإصابة آخرين

كانت قرية دندرة بمركز قنا، شهدت أمس، حادث تصادم بين سيارة وموتوسيكل، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة شخصين آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.