اصطدام سيارة نقل محملة بالخرسانة بكوبري إمبابة

اصطدمت سيارة نقل بالحاجز الحديدي المحدد لارتفاع السيارات الخاص بكوبري إمبابة الحديدي بشارع النيل أمام قسم إمبابة، اتجاه الوراق دائرة القسم، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد محمد ربيع مفتش مباحث إمبابة يفيد فيه تلقيه بلاغًا من الخدمات المعينه لتأمين قسم إمبابة باصطدام سيارة نقل بالحاجز الحديدى الخاص بكوبري إمبابة.

وانتقل المقدم مؤمن فرج رئيس المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أثناء سير سيارة نقل محملة بالخرسانة الجاهزة بالطريق، قيادة سائق 57 سنة، متجها لموقع العمل بمستشفى معهد ناصر، اصطدم الجزء العلوي للخلاط بالكمرة الحديدية؛ مما نتج عنه سقوط الكمرة الحديدية الخاصة بحاجز الارتفاع، وحدوث تلفيات بالجزء العلوي للسيارة، تم إزالة الكمرة الحديدية من الطريق العام، وتسير حركة المرور والتحفظ على السيارة وقائدها.