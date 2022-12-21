وزير الدفاع الروسي: الغرب يسعى لابتزازنا وإطالة أمد القتال في أوكرانيا

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو إن روسيا تواجه تحالفا غربيا مع استمرار تدفق الأسلحة والخبراء لأوكرانيا، والدول الغربية تدعم قصف محطة زابوريجيا النووية، مؤكدا أن الغرب يسعى لابتزاز روسيا وإطالة أمد الأعمال القتالية في أوكرانيا.

وأضاف وزير الدفاع الروسي خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس الروسي مع القادة العسكريين، أن القوات الروسية تواصل قصف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وقدراتها القتالية، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة بسبب ضربات روسيا.