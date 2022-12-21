رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وزير الدفاع الروسي: الغرب يسعى لابتزازنا وإطالة أمد القتال في أوكرانيا

كتب:

نرمين عفيفي
02:44 م | الأربعاء 21 ديسمبر 2022
وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو

وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو إن روسيا تواجه تحالفا غربيا مع استمرار تدفق الأسلحة والخبراء لأوكرانيا، والدول الغربية تدعم قصف محطة زابوريجيا النووية، مؤكدا أن الغرب يسعى لابتزاز روسيا وإطالة أمد الأعمال القتالية في أوكرانيا.

وأضاف وزير الدفاع الروسي خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس الروسي مع القادة العسكريين، أن القوات الروسية تواصل قصف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وقدراتها القتالية، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة بسبب ضربات روسيا.

اقرأ المزيد:

وزير الدفاع الروسي: لا نية لاستدعاء النساء والطلاب للقتال ضد أوكرانيا

وزير الدفاع الأمريكي: استرداد أوكرانيا لمدينة ليمان يصعب مهمة الجيش الروسي

وزير الدفاع الأمريكي لنظيره الروسي: نرفض أي تصعيد في أوكرانيا

وزير الدفاع الروسي يتهم أوكرانيا بمحاولة إحداث كارثة نووية
بقلم نرمين عفيفي