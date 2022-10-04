وزير الدفاع الأمريكي: استرداد أوكرانيا لمدينة ليمان يصعب مهمة الجيش الروسي

استطاعت قوات أوكرانيا العسكرية السيطرة على مدينة ليمان وانتزاعها من أيادي الدب الروسي الذي استولى على 4 أقاليم أوكرانية مؤخرًا وأقام بها استفتاءات لضمها لروسيا على يد مراقبين دوليين، وتقع ليمان في إقليم دونيتسك وهو أحد الأقاليم الأربعة المنضمة لروسيا الاتحادية قبل أيام لتزيد أكبر دولة من حيث المساحة كيلومترات جديدة لها رغم اعتراضات غربية ودولية.

تعليق وزارة دفاع روسيا

وأعلنت وزارة دفاع روسيا الاتحادية بقيادة سيرجي شويجو أنها انسحبت من المدينة لمنع تطويق قوات الجيش الروسي المقاتل وذكرت أوكرانيا على لسانها رئيسها فولوديمير زيلينسكي تحرير مدينة ليمان بالكامل من القوات الروسية التي اتخذتها مركزا لوجيستيا للجيش الأحد الماضي، إذ كانت تعمل على نق الإمداد والتموين لمختلف سرايا الجيش الروسي.

تصريحات وزير دفاع أمريكا

ودخل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، على الخط عبر تصريحاته التي كشف فيها أن استرداد أوكرانيا لهذه المدينة سيعمل على جعل مهمة جيش روسيا الاتحادية صعبة لأن المدينة كانت نقطة مرور وعبور وإمداد وتموين للجيش الروسي الذي يخوض حربا واسعة في أوكرانيا، معتبرا ليمان معبر استراتيجي لروسيا تسعى لاستعادته الفترة المقبلة.

ونصح وزير الدفاع الأمريكي أن تكون المدينة نقطة انطلاق للجيش الأوكراني الفترة المقبلة من أجل التقدم شرقا.

تحالف الناتو يصطف ضد روسيا

وذكر مسؤولون بالجيش الروسي أن الجيش الأوكراني عمل على مهاجمة إقليم لوجانسك من أجل استعادته مرة أخرى، لكن روسيا ردت بحسم على هذه المحاولات خاصة بعد الإعلان عن تبيعة الأقليم لروسيا بعد الاستفتاءات الشعبية التي أجريت الأسبوع الماضي.

منذ حرب روسيا وأوكرانيا نهاية فبراير، منعت القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي التصدير إلى روسيا خاصة قطع غيار الأسلحة ورفض دخول الروس إلى دول الاتحاد الأوروبي وانضمام دول جديدة إلى حلف الناتو الذي يدعم أوكرانيا