وزير الدفاع الروسي: لا نية لاستدعاء النساء والطلاب للقتال ضد أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أمس الأحد، أن النساء وطلاب الجامعات من حملة الجنسية الروسية لن يتم استدعاءهم ضمن طاقة الاحتياط للجيش الروسي للحرب في أوكرانيا عقب قرار الرئيس فلاديمير بوتين، التعبئة في روسيا في ظل دخول الحرب الروسية الأوكرانية الشهر السابع.

لا توجد نية لتجنيد النساء

وجاء رد وزير الدفاع الروسي اليوم في مؤتمر صحفي وفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم حيث قال: «لا، لم نقم بذلك ولا نخطط له. لا ننوي تجنيد النساء و لن يتم تجنيد طلاب الجامعات الخاصة المعتمدة من الدولة».

وتابع وزير الدفاع الروسي: «لقد تم إعداد الإضافات إلى المرسوم الرئاسي، تعرفون أنه وفقا للمرسوم لا يشارك طلاب الجامعات الحكومية في التعبئة الجزئية».

حصيلة العملية العسكرية حتى اليوم

من جهة أخرى ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن حصيلة الحرب الروسية الأوكرانية حتى اليوم 2 أكتوبر حققت خسائر وصلت إلى 310 طائرة حربية و155 طائرة مروحية و2134 طائرة مسيرة و 378 منظومة صواريخ مضادة للطائرات.

تصديق مجلس الدوما

وأكد مجلس الدوما الروسي، أن جمهوريات دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، ستصبح جزءا من روسيا داخل بعد صدور المرسوم الرسمي بعد الاستفتاءات التي جرت فيها نهاية الأسبوع قبل الماضي.

مصادقة المحكمة الدستورية في روسيا

وصادقت المحكمة الدستورية في روسيا على وثائق قدمها الرئيس الروسي تخص انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون إلى قوام روسيا الاتحادية، وتم نشره القرار على الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية للاتحاد الروسي اليوم الأحد.

الحرب الروسية الأوكرانية

وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية منذ 24 فبراير الماضي وتم فرض عقوبات متبادلة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية من جهة وروسيا من جهة وأثرت الحرب على أسعار الطاقة والغذاء لأن روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للغاز وحبوب الغذاء.