حبس عاطل لاتهامه بالاتجار في المخدرات بالإسماعيلية.. «كان معاه 200 طربة حشيش»

أمرت جهات التحقيق صباح اليوم الأربعاء، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وعثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

وواجهت جهات التحقيق، المتهم «م.س.س» في الأربعينات من العمر، بكميات المواد المخدرة المضبوطة وتحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حول نشاطه بالاتجار في مخدر الحشيش.

القبض على المتهم

وكان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، رصدوا نشاط عنصر إجرامي له معلومات جنائية ومقيم بمركز ومدينة القنطرة غرب في الإسماعيلية، يعمل على ترويج مخدر الحشيش على نشاط واسع، ونجحت مأمورية مكبرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في استهداف المتهم في أثناء تواجده قرب منزله في القنطرة غرب، وبحوزته 200 طربة من مخدر الحشيش.

وتحفظت الشرطة على المواد المخدرة المضبوطة ومبلغا ماليا مع المتهم من حصيلة البيع وهاتف محمول، وبعرضه على جهات التحقيق، أصدرت قرارها المقدم.

وشهدت محافظة الإسماعيلية خلال الأشهر الماضية، حملات مكبرة على مروجي وتجار المواد المخدرة، ضبطت خلالها مباحث فايد برئاسة المقدم محمد سكر الأسبوع الماضي، عاطل بحوزته كمية من الحشيش وصلت إلى 1000 طربة بقيمة تجاوزت 6 ملايين جنيه.

وتستهدف المباحث الجنائية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في الفترة الحالية، القبض على كبار التجار ومهربي المواد المخدرة ومصانع إعادة تدوير الهيروين للحد من انتشارها.

محامِ: العقوبة قد تصل إلى المؤبد

وقال محمد حسين محامِ، إن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة قد تصل إلى المؤبد خاصة مع ضبط المتهم بكميات كبيرة ووجود سجل جنائي له بضبطه في قضايا مماثلة، مشيرًا إلى أن العقوبات يتم تغليظها في الفترة الحالية لما تمثله المواد المخدرة من خطر داهم على المجتمع.