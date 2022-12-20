ضبط عاطلين بحوزتهما 23 طربة حشيش بطنطا

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول طنطا، من ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما 23 فرشا من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض، حال تواجدهم بمنطقة سيجر، وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار بضبط عاطلين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول شرطة طنطا، يفيد بتمكن وحدة مباحث القسم من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية كبيرة من أكياس الحشيش المخدر، وسلاح أبيض، أثناء تواجدهما بمنطقة سيجر.

ضبط 23 فرش حشيش

جاء ذالك بعد توافر معلومات، وتحريات أجرتها وحدة مباحث قسم شرطة أول طنطا، برئاسة الرائد محمود عبد الجواد، والنقيب محمد الحو معاون المباحث، تفيد بقيام عاطلين بالترويج للمواد المخدرة، وبتقنين الإجراءات وعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة أمكن ضبط كلا من «عكاشة» و«فراج»، وبحوزتهما 23 فرش حشيش وسلاح أبيض، حال تواجدهما في منطقة سيجر بدائرة القسم.

وتم التحفظ على المضبوطات واقتياد المتهمين إلى ديوان عام قسم شرطة أول طنطا، واعترفا بحيازة المضبوطات السالف ذكرها بهدف الاتجار، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الرأي القانوني

ومن جانبه أكد محمد طارق العريان، المحامي والخبير القانوني، أن أقصى عقوبة هي الإعدام أو المؤبد، وأقلها 3 سنوات، طبقا لمواد القانون رقم 33 و34 من قانون العقوبات، لكل من تاجر وأحرز أو اشترى المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها.