الأمن يوجّه ضربة موجعة لتجار المخدرات ويضبط «حشيش» بـ20 مليون جنيه في مطروح

وجّهت قوات الأمن ضربة موجعة لتجار المخدرات، حيث شنّت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات «الأمن الوطني، والعام والمركزي»، ومديرية أمن مطروح، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، حملة مكبرة استهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصت في الاتجار بالمخدرات وترويجها على عملائهم في الضبعة ومطروح.

ضبط 1490 طربة حشيش في الضبعة

وأسفرت الحملات عن ضبط شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة الضبعة، حال وجودهما بدائرة القسم وبحوزتهما «1490 طربة لمخدر الحشيش وزنت 203 كيلو جرامات، 66 ألف قرص مخدر لعقار ترامادول، و3 بنادق آلية، و6 خزائن وعدد من الطلقات النارية لذات العيار، وسيارتين، ومبلغ مالي، و4 هواتف محمولة».

ضبط 120 طربة حشيش في النجيلة

كما أسفرت الحملات أيضا، عن ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة النجيلة، حال وجدوه بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته «120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول».

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ20 مليونا و350 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.