بوتين: أوكرانيا دولة شقيقة.. والغرب يريد تفتيت روسيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنّه ما زال يعتبر أوكرانيا دولة شقيقة حتى الآن، كما وجّه الاتهام إلى الغرب بـ«غسل أدمغة دول الاتحاد السوفيتي السابقة»، لتكون عدوّة لبلاده، مؤكدا أنّ النظام الأوكراني كان يغذي الشعب بأفكار قومية عنصرية حاربتها روسيا لسنوات.

وأضاف بوتين، خلال مؤتمر صحفي منعقد حاليا، أنّ الغرب يريد تفتيت روسيا وإضعافها، ومنافسو روسيا يسلكون كل الطرق لتحقيق أهدافهم ضد بلاده، متابعا: «أوكرانيا تعهّدت في بيان استقلالها بأنّها ستبقى حيادية، لكنها تراجعت».

وأكد الرئيس الروسي، أنّ بلاده حاولت بناء سياسات أخوية مع الغرب، لكنّ الأمر لم ينجح، مشيرا إلى أنّ وزراء خارجية بولندا وفرنسا وألمانيا، ساعدوا المعارضة في انقلاب 2014 بأوكرانيا، وما يحدث اليوم نتيجة سياسات الغرب وليس روسيا.