عاجل.. روسيا: العمليات العسكرية في أوكرانيا ستستمر في 2023

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إنّ بلاده ستعمل على التصدي للمخاطر المتوقعة بعد انضمام السويد وفنلندا للناتو، حيث شكّلت 5 فرق مدفعية في مناطق القتال والمعارك بأوكرانيا، خاصة وأنّ روسيا تقاتل القوات الغربية مجتمعة في أوكرانيا، والعمليات العسكرية في أوكرانيا ستستمر في عام 2023.

وأضاف وزير الدفاع الروسي، خلال مؤتمر صحفي يعقده الرئيس الروسي، مع القادة العسكريين في الجيش الروسي، أنّ روسيا ستنشئ قاعدتين بحريتين في مدينتين بأوكرانيا، مشددا على أنّ روسيا تواجه عدوا يريد تقسيم روسيا ويهدد سيادته.