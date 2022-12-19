البنك الأهلي يجري تعديلات على حساب توفير المستقبل

يتجه الكثير من المواطنين إلى فتح الحسابات البنكية بشكل شبه يومي، ولذلك وضعت البنوك الشروط الخاصة بفتح حساب لديها، لتوضح للعملاء كيفية فتح الحسابات والشروط الخاصة بذلك.

أعلن البنك الأهلي المصري إجراء تعديلات على فتح حساب توفير المستقبل، ويستعرضها الوطن في السطور التالية:

- من لهم حق فتح الحساب: العملاء بدءا من 16 سنة بدون حد اقصي.

- الحد الأقصى لرصيد الحساب : 100 الف جنيه.

- الحد الأقصى الشهري لحركات الخصم من الحساب : 100 الف جنيه.

-الحد الأقصى اليومي لحركات الخصم من الحساب : 30 الف جنيه.

ولفت لوجود ميزات لفتح الحساب من خلاله تتلخص في الأتي:

-تأمين مجاني علي الحياه للعميل، يستحق التامين اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ فتح الحساب علي اقل رصيد دائن بالحساب خلال الشهر بحد ادني مبلغ 5000 جم و بحد اقصي للتامين مبلغ 100 الف جنيه.

-يتم دفع مبلغ التامين وفقا واقل رصيد دائن للشهر السابق لتاريخ الوفاه.

-التامين للعملاء من سن 16 وحتى 60 سنه.

-اصدار محفظة فون كاش معفاة من (مصاريف الاصدار- مصاريف سنوية لمده سنه من تاريخ الاشتراك بالمحفظة).

-لايتم استخدامه كحساب تعليه للشهادات أوالودائع.

-يتم احتساب العائد شهريا علي اقل رصيد دائن خلال الشهر و الذي يزيد عن 3000 جنيه و يتم تعليه العائد المحتسب علي رصيد الحساب وفقا و دوريه صرفه.

-مصاريف فتح الحساب: مجانا .

-كشف الحساب الربع سنوي والمصاريف الإدارية: مجانا مصاريف

-اصدار بطاقة الخصم المباشر: مجانا

-الخدمات المصرفية عبرالإنترنت.

-بطاقة خصم مباشر للسحب والشراء.