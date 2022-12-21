رابط النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الخامس الابتدائي.. التيرم الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط النماذج الاسترشادية للصف الخامس الابتدائي، الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في جميع المواد الدراسية، حتى يستطيع الطلاب التدريب على الأسئلة بنظام التقييم الجديد والتي تعتمد على فهم نواتج التعلم.

رابط النماذج الاسترشادية للصف الخامس الابتدائي

وحددت وزارة التربية والتعليم، رابط النماذج الاسترشادية للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023 لجميع المواد على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الإلكتروني كالتالي:

- رابط النماذج الاسترشادية لمادة علوم باللغة الفرنسية.

- رابط النماذج الاسترشادية لمادة علوم باللغة العربية.

- رابط النماذج الاسترشادية لمادة تربية دينية مسيحية.

- رابط النماذج الاسترشادية لمادة الرياضيات باللغة العربية.

- رابط النماذج الاسترشادية لمادة الرياضيات باللغة الفرنسية.

- رابط النماذج الاسترشادية لمادة رياضيات باللغة الإنجليزية.

- رابط النماذج الاسترشادية لمادة تكنولوجيا المعلومات.

- رابط النماذج الاسترشادية لمادة اللغة الألمانية.

- رابط النماذج الاسترشادية لمادة اللغة الفرنسية.

- رابط النماذج الاسترشادية لمادة اللغة الإنجليزية.

- رابط النماذج الاسترشادية لمادة الدراسات الاجتماعية.

- رابط النماذج الاسترشادية لمادة اللغة عربية.

- رابط النماذج الاسترشادية لمادة العلوم باللغة الإنجليزية.

- رابط النماذج الاسترشادية لمادة تربية دينية.