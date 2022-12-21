«التعليم» تعلن النماذج الاسترشادية للصفين الرابع والخامس الابتدائي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النماذج الاسترشادية لامتحانات طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، لتدريب الطلاب على شكل أسئلة المنهج الجديد للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2022.

النماذج الاسترشادية للصفين الرابع والخامس الابتدائي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي، أنّه يمكن للطلاب الاستطلاع على النماذج الاسترشادية للصفين الرابع والخامس، وللاطلاع على النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي الدخول على هذا الرابط، وللاطلاع على النماذج الاسترشادية للصف الخامس الابتدائي الدخول على الرابط.