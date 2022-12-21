حملة موسعة لضبط حركة السلع بالأسواق في كفر الشيخ

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء حملة موسعة لمتابعة توافر السلع في الأسواق والمرور على المحال والسلاسل التجارية، وذلك للتأكد من ضبط حركة الأسعار والإعلان عنها وجودتها في المتار والأسواق ، وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرا المحافظ أن السلع الاستراتيجية، وخاصة الأرز الأبيض متوفرة بكميات داخل مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة، والتي تكفي الاستهلاك المحلي لعدة أشهر، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لموقف الأسواق وأسعار السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.

جولات موسعة لمحافظ كفر الشيخ لضبط الأسعار

وأضاف محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، إن الجولة الرقابية شملت المرور علي منافذ بيع السلع والسلاسل التجارية ، كما تم الاستماع إلي أراء المواطنين حول توافر السلع ومدى توافرها بالأسواق ومستوى جودتها، الأمر الذي شدد به المحافظ على أصحاب السلاسل التجارية والمحال والسوبر ماركت بضرورة توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة الأرز وبأسعاره المقررة حتي لا يقعوا تحت طائلة الغرامة طبقاً للقانون.

ضرورة تنوع السلع المعروضة بأسعارها المقررة

كما تم شدد محافظ كفر الشيخ، خلال الحملة الرقابية علي الأسواق، بضرورة تنوع السلع في الجمعيات الاستهلاكية التابعة لمديرية التموين، ليستفيد المواطنين من توافر جميع مستلزماتهم بأسعار مناسبة لجميع الفئات، علاوة على ضرورة وضع الأسعار على كافة السلع بطريقة واضحة ومعلنة للمواطنين، موجهاً بضرورة مراعاة حجم الطلب عليها، كما تفقد منافذ بيع السلع الغذائية ومنها المنفذ الدائم غرب مدينة كفر الشيخ، وتابع الإعلان عن أسعار السلع، ووضعها في أماكن واضحة للجمهور.

كما وجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال تنفيذ حملات مستمرة على مدار اليوم في الأسواق ومنافذ بيع السلع للجملة والتجزئة، للتأكد من توافر السلع وعدم المغالاة بالأسعار، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية والأسواق بإعلان قوائم الأسعار بشكل واضح، مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحتكرين.

وشدد محافظ كفر الشيخ ،علي ضرورة التعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والغرفة التجارية، لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون.

رافق محافظ كفر الشيخ خلال ولته، كلاً من أيمن خلف، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعماد حبيب وكيل وزارة التموين، بالمحافظة.