وزير الأوقاف: العلاقات بين مصر والجزائر ممتدة وقوية منذ القدم

احتفلت وزارة الأوقاف، بختام الدورة الدولية العلمية المتخصصة للأئمة دولة الجزائر بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ومحمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، وعلي حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط بتلاوة قرآنية للدكتور أحمد نعينع.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن العلاقات بين مصر والجزائر ممتدة وقوية منذ قديم الأزل.

ورحب كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بالأئمة الجزائريين، مؤكدا أن العلاقات بين مصر والجزائر قديمة الأزل والشعبين كل منهم أضفى سماته الأساسية في التعامل والجزائر ومصر لديهم سمات مشتركة منهم.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر المنعقد الآن: «منذ دخول الدين الإسلامي إلى البلدين كان في وقت متقارب، كما أن الرئيس جمال عبد الناصر كان داعما للشعب الجزائري، وجعل قضية تحرير الجزائر هي القضية الأولى، وكذلك ساندت الجزائر مصر في حرب أكتوبر واختلطت الدماء الجيش المصري والمقاتلين الجزائريين على أرض مصر».

وتابع:«العشرية السوداء والعام الأسود في مصر عندما جاءت قلة سيطرت على الحكم، ووقف الشعبان ضد الإرهاب، كما أن كل من الجيش الوطني المصري والجزائري متشابهان العقيدة القتالية للجيشين واحدة، التكوين متشابه لا فيه فرق ولا شيع، وشاركا في الكثير من المشروعات المدنية للتفريج عن شعبهما».

واستكمل: «لدينا قضية أساسية تشغل الجزائر ومصر هي الوعي والأديان والأوطان خاصة، وأننا في بعض الفترات وجدنا فتاوى ضالة، نجد هؤلاء الإرهابيين قتلوا أضعاف ما قتلوه في الوطن، ويجب الاتفاق أن حب الدين يعني حب الأَوطان، ونحن بحاجة للحديث عن فرص مشتركة للشباب والانتباه إلى الأفكار الرافدة من الغرب للتصدي لتلك الأفكار».

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الآن بوادر عودة للعلاقات العربية العربية، فوقفت مصر ومساندة دولة الجزائر تجاه التحرر من الاستعمار ومساندة الجزائر لمصر في حرب أكتوبر بالمال والسلاح ووجود الجنود في قلب المعركة.

ودعا لعقد ندوة للحديث عن العلاقات العربية العربية ليظهر التاريخ العظيم بين الدول العربية وبعضها لكي يعرف الشباب المواقف المشرفة للنضال العربي المشترك.

من جهته، قال محمد نوار رئيس شبكة الإذاعة، إن إذاعة صوت العرب شاركت الجزائر نضاله المسلح وقامت بتقديم كل يد العون من الإمكانيات، كما أن الإذاعة لديها مخزون استراتيجي إذاعي لكل من شارك من كبار الثوار منهم بن بيلا، وعرضنا على وزارة الإعلام الجزائرية أن تبقى في مكتبات إذاعة الجزائر.