«الأرصاد»: أمطار خلال ساعات في عدة محافظات.. «الشتاء وصل»

كشف بيان هيئة الأرصاد عن فرص لسقوط أمطار خلال ساعات على المحافظات، مع طقس مائل إلى البرودة ليلا وفي الصباح الباكر تتكون الغيوم الجزئية بالتزامن مع ثاني أيام فصل الشتاء، وسط تحذيرات من الأرصاد إلي المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، وكذلك المحافظات باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

أمطار خلال ساعات في المحافظات

وعن فرص سقوط الأمطار خلال ساعات في المحافظات تشير توقعات الأرصاد بأن تشهد «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية»، بنسبة تصل إلى 30%.

فرص سقوط الأمطار غدا الخميس

فيما يشهد طقس غدا الخميس سقوط أمطار على محافظات «مطروح، البحيرة، الإسكندرية، دمياط، كفر الشيخ»، بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50% على مدار اليوم.

فيما تشهد محافظات «بورسعيد، وشمال سيناء، جنوب سيناء»، سقوط أمطار غدا الخميس، بنسبة تصل إلى 40% على فترات متفاوتة.

أماكن سقوط الأمطار الخميس في المحافظات

وتسقط أمطار أيضا غدا الخميس على محافظة البحر الأحمر «حلايب وشلاتين ومحافظات شمال الصعيد بني سويف، المنيا، الفيوم، سوهاج»، وتكون متوسطة بنسبة 30%.

وعن حركة الأمواج في البحر المتوسط غدا الخميس تكون خفيفة إلى معتدلة يتراوح ارتفاعها بين 1.5: 1 متر، ويكون اتجاهها شمالية غربية إلي شمالية شرقية.

وفيما يتعلق بالبحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وتكون ارتفاعها «1: 1.5» على أن تكون شمالية غربية.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في المحافظات غدا الخميس سجلت أقل درجة حرارة للعظمى في سيوة 16 درجة، وسجلت أقل درجة للصغرى في كاترين حيث بلغت 3 درجات.