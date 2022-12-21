مصرع طفلة أثناء عبورها الطريق في الوادي الجديد

لفظت طفلة عمرها 10سنوات أنفاسها الأخيرة، اليوم الأربعاء؛ إثر تعرضها لحادث اصطدام سيارة بها في نطاق دائرة مركز شرطة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

مصرع طفلة في حادث

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق في مركز شرطة الخارجة، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد أبو الليل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من مستشفى الخارجة التخصصي، يفيد بوصول الطفلة فرح عماد محمود، تبلغ من العمر 10 سنوات، مقيمة في قرية الشركة 17 التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة الخارجة، جثة هامدة.

تم التحفظ على الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق في مركز شرطة الخارجة، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

التصريح بدفن جثة طفلة أثناء عبورها الطريق

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء عبور الطفلة طريق الخارجة – أسيوط، أثناء خروجها من المدرسة في نطاق دائرة مركز شرطة الخارجة، صدمتها سيارة وتطوع عدد من الأهالي بنقلها إلى مستشفى الخارجة التخصصي لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى جهات التحقيق التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها ومدى وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمها.