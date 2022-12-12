التصريح بدفن شاب لقي مصرعه في حادث سير بسوهاج

صرحت الجهات المختصة بمحافظة سوهاج، بدفن شاب عشريني لقي مصرعه في حادث سير إثر انقلاب درجة نارية بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج.

وكان اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من اللواء محمد زين مدير ادارة البحث الجنائي، يفيد بانقلاب دراجة نارية تروسيكل ومتوفى بناحية دائرة مركز المنشاة.

الانتقال لموقع الحادث

وبالانتقال لموقع الحادث تبين أنه أثناء قيادة المدعو «محمدا ا م»، سن 15 عاما، اختل مقود القيادة بيده مما أدى لانقلابها على جانب الطريق، ووفاة مرافقه «محمود م ا ع» سن 28 عاما عامل، وأفاد قائد التروسيكل وشقيق المتوفى المدعو «أحمد م ا ع » سن 23 عامل بمضمون ما تقدم ونفى شقيق المتوفى الشبهه الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

إصابة 6 أشخاص في مشاجرة

وفي واقعة أخرى، تلقت مديرية أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة البلينا، بوقوع مشاجرة ومصابين دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة بين عامل ونجليه و3 من جيرانهم، أصيبوا جميعا بكدمات وجروح، وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب بسبب خلافات الجيرة.