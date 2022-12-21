هاني شاكر يطرح أغنيته الجديدة «فرق في الإحساس» (فيديو)

طرح الفنان هاني شاكر، أغنية جديدة تحمل اسم «فرق في الإحساس»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بالتزامن مع احتفالاته برأس السنة الميلادية الجديدة.

أغنية «فرق في الإحساس» لـ هاني شاكر، من كلمات إسماعيل رأفت، وألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل، ومكس وماستر ياسر أنور، والإخراج الإبداعي لـ نضال هاني.

كلمات أغنية فرق في الإحساس

وتقول كلمات الأغنية:

في قلب ع بابي مهجور

موجوع عغيابي موجوع

ما تلوم يلي قبالك ما تلوم

بس لوم يلي كان السبب بس لوم

يوم تروح تدق بواب الغير

ترجع مكسور مشتاق ل ايديه

بعدك مشتاقة

هاني شاكر بـ لوك جديد قبيل طرح أغنيته الجديدة

وكان الفنان هاني شاكر، قد أثار جدلًا واسعًا، قبل أيام، فور طرحه الحملة الإعلانية الخاصة بأغنيته الجديدة «فرق في الإحساس»، إذ تصدر محركات البحث وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره بـ«لوك» جديد ومختلف من حيث ارتداء ملابس باللون الأسود، ووضع قبعة بنفس اللون فوق رأسه تخفي نصف وجهه مع إظهار ابتسامته العريضة المميزة.