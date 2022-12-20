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هاني شاكر يطرح أغنية «فرق في الإحساس» غدا

كتب:

أحمد عبد الرحمن
06:58 م | الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
بوستر أغنية هاني شاكر الجديدة

بوستر أغنية هاني شاكر الجديدة

أعلن الفنان هاني شاكر، طرح أغنيته الجديدة «فرق في الإحساس»، في الخامسة مساء غد الأربعاء.

ونشر هاني شاكر، منذ قليل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة البوستر، وعلق عليها: «جديد هاني شاكر فرق في الإحساس، كلمات إسماعيل رأفت، ألحان وليد سعد، توزيع خالد نبيل مكس وماستر ياسر أنور غدا الساعة 5 مساءً على قناة هاني شاكر على اليوتيوب».

هاني شاكر يتصدر محركات البحث

وكان الفنان هاني شاكر، تصدر محركات البحث على الموقع الشهير «جوجل»، وذلك بعد نشره البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة المرتقب طرحها قريبًا، وذلك عبر حساباته على السوشيال ميديا بمختلف منصاتها، وظهر خلالها بـ«لوك» جديد ومختلف من حيث ارتداء ملابس باللون الأسود، ووضع قبعة بنفس اللون فوق رأسه تخفي نصف وجهه مع إظهار ابتسامته العريضة المميزة.

حفلات هاني شاكر برأس السنة

ويستعد هاني شاكر، لإحياء حفلين في لبنان ضمن احتفالات رأس السنة 2023؛ الأول 30 ديسمبر بصالة طلال بلازا، والثاني ليلة رأس السنة بصالة لاسال صيدا الرملية.

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بقلم أحمد عبد الرحمن