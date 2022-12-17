هاني شاكر بعد «تريند» البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة: انتظروا مفاجأة

تصدر الفنان هاني شاكر، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، على إثر نشر البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة المرتقب طرحها قريبًا، وذلك عبر حساباته على السوشيال ميديا بمختلف منصاتها، وظهر خلالها بـ«لوك» جديد ومختلف من حيث ارتداء ملابس باللون الأسود، ووضع قبعة بنفس اللون فوق رأسه تخفي نصف وجهه مع إظهار ابتسامته العريضة المميزة.

وتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، الصورة الدعائية لـ الأغنية الجديدة لأمير الغناء العربي هاني شاكر، وإبداء ملاحظات حول الشكل الجديد الذي ظهر به وجعلته أكثر شبابًا وحيوية.

أغنية جديدة

وعبّر هاني شاكر، في تصريحات لـ«الوطن»، عن سعادته بتفاعل متابعين بالسوشيال ميديا، على صورة البوستر الدعائي للأغنية، وإبداء رؤيتهم بشأنها وبالتحديد حول الشكل المختلف الذي ظهر به، بالإضافة إلى تساؤلاتهم عن الأغنية وما يتعلق بها من تفاصيل.

ووعد هاني شاكر، جمهوره بأن الأغنية الجديدة، ستكون مفاجأة للجمهور من حيث الكلمات واللحن والتوزيع وكذلك الفيديو كليب الخاص بها، رافضًا في الوقت نفسه الإفصاح عن تفاصيل الأغنية سواء ما يتعلق باسمها وكاتب كلماتها وملحن نغماتها بقوله «كل اللي أقدر أقوله إن الكليب من إخراج نضال هاني، انتظروا أغنية حلوة جدًا مفاجآة في كل حاجة، وطرحها قريبًا جدًا».

حفلات رأس السنة الجديدة في لبنان

ومن المقرر أن يقوم هاني شاكر، بإحياء حفلين في دولة لبنان احتفالًا بالعام الميلادي الجديد 2023، حيث أعلن عبر حسابه بإنستجرام، أن حفله الأول يوم 30 ديسمبر بصالة طلال بلازا، والحفل الثاني ليلة رأس السنة بصالة لاسال صيدا الرملية.