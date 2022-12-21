مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بالقدس الشرقية

شهدت باحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة توترًا شديدًا، بعد اقتحام مئات من المستوطنين الإسرائيليين باحات الحرم القدسي الشريف، إذ أقدم المستوطنون على أداء الطقوس التلمودية الاستفزازية كالنفخ في البوق، والسجود الملحمي والرقص قرب باب الرحمة.

واعتدت قوات الاحتلال على حارس المسجد الأقصى محمود أبو خروب خلال توثيقه لاقتحام المستوطنين قبل أن تقوم باعتقاله، وتمت عملية الاقتحام تحت حماية مُشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

اقتحام الأقصى من قبل 314 مستوطنا

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، أن 314 مستوطنًا اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 من بينهم عضو الكنيست المتطرف سيفيكا فوجل.

فرض قيود على تنقل أهل فلسطين

ونصبت قوات الاحتلال الحواجز العسكرية، وفرضت تقييدات على تنقل الفلسطينيين في القدس الشرقية، ومنعت دخول العديد من القادمين من محافظات الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، إذ تشهد بوابات الأقصى تشديدات وتصعيد في الاعتداءات، وذلك في اليوم الرابع لعيد الأنوار اليهودي.