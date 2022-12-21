برنامج «السفيرة عزيزة» يعرض تقريرا عن «عبدالرحمن» صانع الناي

عرض برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على شاشة dmc، تقريرا بعنوان «عبدالرحمن يبدع في صناعة الناي والكولة من القصب المصري».

أصل الناي

وقال عبد الرحمن غانم، صانع نايات: «الناي آلة غريبة جدا، وهو في الأصل نبات، أي أن به روح وعندما يجتمع مع الإنسان يخلق نغما وتآلفا بين الروحين، وبيبقى له طابع مختلف غير الآلات المعدنية الصماء».

وأضاف: «الموسيقى بالنسبة لي هواية، وحب لآلة الناي والكولة بالخصوص، وابتديت العزف وعمري 12 سنة، والصناعة منذ نحو 9 سنوات».

وتابع: «الناي والكولة يصنعان من خامة القصب المصري، والنبات عجيب للغاية، ويسمى القصب البري لأنه أجوف من الداخل بلا أي تفاصيل، وبيطلع لوحده ولا بد أن يصل لمرحلة البلوغ قبل استخدامه، ويترك في الأرض من عامين لأربعة لكي تصلح أن تكون آلة جيدة، وتترك للجفاف في الشمس، وتستغرق عاما ونصف للجفاف، كما أن الناي والكولة آلتين مختلفتين تماما، وهما يشتركان في مادة الصناعة أو الخامة الواحدة لكن الناي يتكون من 9 فكوك و8 اختناقات، لكن الكولة تتكون من 4 فكوك و4 اختناقات».

تفاصيل برنامج السفيرة عزيزة

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.