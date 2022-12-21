مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث مروري بالوادي الجديد

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل مع سيارة ملاكي، بطريق «الخارجة - أسيوط»، بمحافظة الوادي الجديد.

إخطار بالحادث لمديرية الأمن

كانت البداية عندما تلقى اللواء محمد أبو الليل، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من مرفق إسعاف الخارجة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم تروسيكل مع سيارة ملاكي على طريق «الخارجة - أسيوط»، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تفاصيل حادث التصادم

بالانتقال والفحص تبين مصرع ويدعى أحمد كامل عبد الرشيد مهني، من محافظة أسيوط، وإصابة محمد محمود وإسلام محمد عيد بلال من محافظة الوادي الجديد، إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل مع سيارة ملاكي على طريق «الخارجة - أسيوط»، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.