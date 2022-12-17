مصرع شخص وابنه وإصابة آخر غرقا في ترعة بسبب كرة قدم بقنا

لقي موظف على المعاش وابنه مصرعهما غرقا بينما أصيب نجله الثاني، داخل ترعة بمركز قفط محافظة قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد غرق عامل وابنه، فيما أصيب نجله الثاني داخل الترعة الغربية في مركز قفط جنوب قنا.

بحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع، عمر علي حسن، 63 عاما، موظف على المعاش، ونجله عمر، 35 عاما، موظف في الكهرباء، وإصابة نجله الآخر سامي عمر، غرقًا داخل الترعة الغربية في قفط جنوب محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة

وتبين بحسب التحريات الأولية، أن أطفالا من القرية في قفط كانوا يلعبون بالكرة ثم أسقطت داخل الترعة، فلجأ أحد الأطفال لجده لجلبها، فقفز بها وغرق فجاء ابنه لإنقاذه فغرق أيضا، وقفز ابنه الثاني فأصيب، وتم انتشال الجثتين والمصاب.

ونقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى قفط التعليمي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وانتدبت مفتش الصحة لكتابة تقرير طبي مفصل.