مصرع شخص وإصابة آخر سقطا من أعلى برج للضغط العالي في قنا

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطهما من أعلى عمود ضغط عال بقرية أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث تمهيدا لنقل الجثة إلى المشرحة ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بحادث سقوط اثنين من عمود ضغط عال في قنا

وتلقى اللواء إيهاب طه مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور حسن إبراهيم مدير المرفق، يفيد ورود بلاغ بمصرع شخص وإصابة آخر إثر سقوطهما من أعلى عمود ضغط عال بقرية أبو شوشة التابعة لمركز أبو تشت، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

نقل المصاب إلى مستشفى أبوتشت.. والجثة للمشرحة

بالانتقال والفحص تبين مصرع محمد أبو الوفا عبدالرحيم إسماعيل، يبلغ من العمر 40 عاما، مقيم بقرية سمهود بمركز أبو تشت، وإصابة محمد حسن سعيد إبراهيم، يبلغ من العمر 31 عاما، مقيم بمركز نجع حمادي، إثر سقوطهما من أعلى عمود ضغط عال بقرية أبو شوشة التابعة لمركز أبو تشت، وجرى نقلهما إلى مستشفى أبو تشت المركزي.

اتخاذ الإجراءات القانونية والطبية

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة، والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.