مصرع شخص في تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

لقي شخص مصرعه، في حادث تصادم وقع بين سيارتين نقل، على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة للسيارتين، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائقين، وفقدا سيطرتهما على السيارتين فاصطدما معًا.

وتوقفت حركة المرور على الطريق أمام المارة بصورة جزئية، وهرع المارة لمساعدة السائق اعتقادًا منهم أنّه لم يمت، لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ولكنهم تفاجأوا بوفاته.

بلاغ بحادث تصادم بين سيارتين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مدير إدارة شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارتين نقل، على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي، بنطاق المحافظة، اتجاه القاهرة.

مصرع شخص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث تصادم السيارتين على طريق أسيوط الغربي بنطاق محافظة الفيوم، بصورة فورية، وتبينّ مصرع شخص في الحادث.

نقل الجثة إلى المشرحة

ودفعت إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن، وتسليم جثمان المتوفى إلى ذويه، لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته، بعد إنهاء كافة الإجراءات.

تحرير المحضر اللازم

جرى تحرير محضرا بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.