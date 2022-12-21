المخرج محمد سعيد لـ قناة القاهرة الإخبارية: 45 فيلما تشارك بمهرجان طنجة السينمائي

كشف المخرج محمد سعيد الزربوح، المدير الفني لمهرجان طنجة السينمائي الدولي بالمغرب، عن أن فعاليات الدورة الـ 11 من المهرجان تنطلق غدا وتستمر حتى 25 ديسمبر الجاري، بمشاركة مجموعة متميزة من الأفلام، موضحًا أن المهرجان يعود من جديد بعد توقف خمس سنوات عقب وفاة مؤسس المهرجان المخرج أحمد قاسم، الذي سيتم تكريمه خلال هذه الدورة، بإطلاق اسمه على الجائزة الكبرى في المسابقة الوطنية للأفلام القصيرة، كما يجري تكريم السينيفيلي الراحل محمد الأزرق، الذي توفي قبل شهرين وإطلاق اسمه على جائزة مسابقة الجمهور.

المهرجان يشارك فيه 45 فيلمًا

وأضاف «الزربوح»، خلال لقاء على «القاهرة الإخبارية»، أن المهرجان يشارك فيه 45 فيلمًا، في أربع مسابقات، وتتكون لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام القصيرة الروائية من المغربي أحمد الدفراوي، التونسي مالك سديري، والعراقي عصمان أوات، وتضم المسابقة الدولية للأفلام القصيرة التحريكية، جمال السويسي، وعبد الغني الدهدوه، ومريم بروحو من المغرب.

المسابقة يحضرها عدد من الإعلاميين

وأشار المخرج إلى أن المسابقة الدولية للأفلام القصيرة الوثائقية، تضم المغربي صهيب الوساني، جميل اليعقوبي من عمان، والفرنسي فليب، وتضم المسابقة الوطنية للأفلام القصيرة عددًا من الإعلاميين هم «عزيز أربعي، سناء العلمي، ونادية بلقايد»، وتقام ضمن الفعاليات ندوة حول آفاق للصناعة السينمائية بجهة الشمال، ويقدمها المنتج جمال السويسي.